Алексей Копейкин: "По имени-отчеству меня точно никто не называет"

Нападающий "Витязя" Алексей Копейкин в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что не следит за свой статистикой. По его словам, главное – это результат команды. Напомним, 33-летний Копейкин недавно провел свой 700-й матч в чемпионатах России.

– Хочется поздравить вас с 700-м матчем в чемпионатах России! Для вас такой юбилей что-то значит?

– Я особо не слежу за своей статистикой, тем более, за количеством проведенных матчей. Мне об этом сказали ребята перед игрой. Конечно же, очень приятно провести такое количество игр в чемпионатах России и КХЛ. Но все-таки важнее здесь то, что в мой юбилейный матч "Витязь" проиграл (беседа состоялась после игры в Ярославле с "Локомотивом" 30 сентября), и мы не завоевали три очка, которые нам очень необходимы.

– Для молодых игроков в команде вы должны быть авторитетом – с таким огромным количеством матчей на высшем уровне.

– По имени-отчеству меня точно никто не называет. (Смеется.) Да, я иногда подсказываю ребятам, если вижу, что они что-то делают не так. Я всегда готов прийти на помощь, передать свой опыт. У нас очень хорошие молодые ребята, много работают, стараются, одно удовольствие играть с такими парнями. Уверен, у них хорошее будущее в хоккее.