Алексей Касатонов: "В 57 лет тренируюсь и играю больше, чем во время профессиональной карьеры"

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов заявил, что сейчас тренируется больше, чем в хоккейные годы. Сегодня прославленному советскому хоккеисту исполняется 57 лет.

– Чувствую сейчас себя на льду как рыба в воде, – цитирует пресс-служба КХЛ Касатонова. – Думаю, что сейчас тренируюсь и играю больше, чем во время профессиональной карьеры. Мы даже шутим у себя по этому поводу. У нас – отличный коллектив. Слава Фетисов, Валера Каменский, Александр Кожевников, Алексей Жамнов. Плюс по возможности к нам присоединяются Павел Буре, Александр Могильный.

– Сможете отыграть хотя бы несколько смен в темпе КХЛ?

– Думаю, это все-таки уже нереально. Конечно, за счет мастерства можно постоять… Но показать что-то – вряд ли.

– То есть можно сказать, что вы не чувствуете себя на свой возраст.

– На удивление. Если бы мне кто-то сказал лет десять назад, сколько я буду играть и какое удовольствие мне это будет доставлять – не поверил бы.