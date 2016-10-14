Алексей Касатонов: "Расстраивает посещаемость матчей КХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов признался, что его расстраивает количество людей, которые ходят на матчи КХЛ. Напомним, сегодня прославленному советскому хоккеисту исполняется 57 лет.

– Конечно, слежу за КХЛ, - цитирует пресс-служба лиги Касатонова. - Другое дело, что мы сами играем, и примерно в то же время, когда проводят матчи в КХЛ. Что могу сказать… Расстраивает посещаемость матчей. Особенно в Москве. Надо задаться вопросом – почему так происходит? И как изменить ситуацию? Думаю, уже все понимают, что нужно уменьшать размеры площадок. Это самое легкое из того, что можно сделать. Игра станет зрелищнее, энергичнее. Станет больше борьбы, бросков. Надо брать либо финский, либо канадский размер. Просто принять волевое решение. Второе – постараться составить календарь так, чтобы больше игр приходилось на пятницу, субботу, воскресенье. Да и август – все же не хоккейное время. Понятно, что это связано с календарем сборной, и все же…

Еще одна проблема – дворец спорта, в котором играет команда. Посмотрите, как возросла посещаемость "Спартака", как только команда переехала из Сокольников. Когда она играет у нас, в Парке Легенд, приходит еще больше зрителей. Да мы и ЦСКА готовы принять, такая возможность есть.

И еще одно. Я думаю, нам нужно брать опыт мирового спорта, а в мире везде разрешено пить на стадионе пиво. Болельщики и футбола, и хоккея – это, так скажем, пивные люди. У нас сейчас почти на всех стадионах высокий уровень безопасности. Поэтому болельщик, придя на матч, должен получить максимум удовольствия, расслабиться, выплеснуть эмоции. Посмотрите фото с Кубка мира. Рядом сидят болельщики в свитерах разных клубов рядом – все с кружками пива. Я не говорю о финансовой стороне вопроса.

- Кто удивил вас на старте чемпионата?

- Есть две команды: на Западе это СКА, на Востоке – магнитогорский "Металлург", которые являются лидерами и по составу, и по игре. Между этими командами, я думаю, и будет весной разыгран Кубок Гагарина. Что касается ЦСКА… Как бы ни пытались заменить Александра Радулова, но без него это уже другая команда. Плюс уехал Никита Зайцев. Перестроить игру без них – на это нужно время.