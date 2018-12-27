Алексей Емелин: "Мои дети наконец побывали на русской елке"

Защитник "Авангарда" Алексей Емелин рассказал о своей жизни в России после возвращения из НХЛ в КХЛ. По его словам, его дети впервые за 7 лет побывали на русской елке.
– Снимаю квартиру в Москве, – цитируют "Известия" Емелина. – Мне все нравится. Разве что есть сложности с пробками, когда надо ехать в Балашиху. Но с таким сталкиваешься во многих больших городах. Нью-Йорк и Вашингтон тоже имеют проблемы с трафиком. В целом меня всё устраивает в России.
– Как ваша семья проводит время?
– Недавно ходили на елку в "Крокус". Мои дети впервые за семь лет побывали на русской елке. Долго искали время, чтобы туда сходить – наконец получилось. Сейчас в планах посетить океанариум на ВДНХ. Стараемся не сидеть дома, в Москве это несложно, развлечений в городе много.
– Жена и дети чувствуют себя комфортно после возвращения?
– Конечно, когда долго живешь за границей, к некоторым вещам привыкаешь и их потом не хватает в родной стране. Но в целом всё хорошо.
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https://iz.ru/827862/aleksei-fomin-pavel-gudkov/moi-deti-nakonetc-pobyvali-na-russkoi-elke