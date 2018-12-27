Алексей Емелин: "Мои дети наконец побывали на русской елке"

Защитник "Авангарда" Алексей Емелин рассказал о своей жизни в России после возвращения из НХЛ в КХЛ​. По его словам, его дети впервые за 7 лет побывали на русской елке.

– Снимаю квартиру в Москве, – цитируют "Известия" Емелина. – Мне все нравится. Разве что есть сложности с пробками, когда надо ехать в Балашиху. Но с таким сталкиваешься во многих больших городах. Нью-Йорк и Вашингтон тоже имеют проблемы с трафиком. В целом меня всё устраивает в России.

– Как ваша семья проводит время?

– Недавно ходили на елку в "Крокус". Мои дети впервые за семь лет побывали на русской елке. Долго искали время, чтобы туда сходить – наконец получилось. Сейчас в планах посетить океанариум на ВДНХ. Стараемся не сидеть дома, в Москве это несложно, развлечений в городе много.

– Жена и дети чувствуют себя комфортно после возвращения?

– Конечно, когда долго живешь за границей, к некоторым вещам привыкаешь и их потом не хватает в родной стране. Но в целом всё хорошо.