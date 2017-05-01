Алексей Дементьев: "Все верно, Пашнин возвращается в ЦСКА"

Агент защитника Михаила Пашнина Алексей Дементьев подтвердил, что хоккеист продолжит карьеру в московском ЦСКА. 27-летний хоккеист выступал за армейцев с 2009 по 2012 год, после чего перебрался в "Локомотив". В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Пашнин набрал 11 (0+11) очков в 58 матчах, а в плей-офф результативными действиями не отметился.

– Все верно, Пашнин возвращается в ЦСКА, – заявил Дементьев. – Этот клуб выбрал его под первым номером на драфте КХЛ. Позже Михаила привлекли в Ярославль для восстановления команды, поэтому логично, что он возвращается в армейскую команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)