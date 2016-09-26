Алексей Цветков: "За набранное 400-е очко жду в подарок танк"

Нападающий Алексей Цветков, гол которого принес московскому "Динамо" победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (4:3 ОТ) не был уверен, что в этой встрече наберет 400-е очко. Форвард ожидает, что в связи с этим достижением ему подарят танк.

- Победа получилась волевой. Как удалось ее добыть?

- У команды был непростой период - мы две игры не могли забить. Сегодня тоже пришлось тяжело: мы повели в счете, потом пропустили шайбы в позиционных атаках. Затем ребята собрались, завелись и забили.

- Чем можно объяснить безголевую серию "Динамо"?

- Хромала реализация, а вот моменты у нас были. Но промахивались даже мимо пустых ворот.

- Вы знали о том, что если наберете в этом матче хотя бы одно очко, то достигните отметки в 400 очков?

- Я знал, что у меня 399, но не мог предугадать, что пополню свой счет в этом матче.

- Какой подарок ждете в связи с этим? Помнится, вам когда-то пистолет презентовали. Теперь будет автомат?

- Нет, я жду танк! Его сейчас производят и скоро подарят.

- Какое самое важное набранное очко было в вашей карьере из этого 401-го?

- Победный гол в финале Кубка Гагарина в шестом матче серии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)