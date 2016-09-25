Алексей Цветков: "Верьте в "Динамо"!"

Нападающий московского "Динамо" Алексей Цветков в интервью клубной пресс-службе после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (0:3) отметил, что не может объяснить, почему его команде никак не удается забить. При этом форвард призвал болельщиков не терять веру в команду.

– Было ощущение, что минчанам очень легко давались шайбы, особенно в третьем периоде, хотя большую часть времени мы провели у ворот соперника.

– Вторую шайбу нам забросили в контратаке. Третью – при позиционной игре: потеряли игрока, и нам забили гол. Почему-то мы не можем забросить уже вторую игру – шайба просто не идет в ворота. А когда не забиваешь, груз ответственности становится все выше и выше. 60 минут без голов – это очень плохо. Все переживают по этому поводу.

– Это уже второе поражение подряд в домашних играх, чего ожидать болельщикам от встречи с "Локомотивом" в понедельник?

– Верьте в команду! Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть, – два поражения подряд – это никуда не годится. Все это прекрасно понимают, поэтому я думаю, что на матче с ярославцами мы выйдем и победим!