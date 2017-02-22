Алексей Цветков: "В серии с "Торпедо" будет мало заброшенных шайб"

Нападающий "Динамо" Алексей Цветков после победы над "Торпедо" (1:0 ОТ) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина подчеркнул, что его команде удалось перехватить инициативу во второй половине игры, а в овертайме создать много стопроцентных моментов. По словам Цветкова, в этой серии будет мало заброшенных шайб

– Ожидали такого начала серии?

– Я думаю, что вся серия будет такая – мы увидим мало заброшенных шайб. Матчи будут идти до первой ошибки.

– Что случилось в концовке встречи: вы кого-то клюшкой ударили. Вроде бы колющий удар.

– Если бы был колющий – за него удалили бы. Это плей-офф, и эмоции у всех зашкаливают. Никто не хочет уступать.

– Голкипер "Торпедо" Михаил Бирюков сегодня сыграл феноменально. Ожидали от него такой игры?

– Он сыграл хорошо, но все равно пропустил. Значит, наш вратарь действовал лучше.

– Чувствовали, что шайба должна была залететь в третьем периоде или даже раньше?

– Было много неиспользованных моментов. Половину матча соперник играл лучше нас, а потом мы перехватили инициативу. В овертайме создали много стопроцентных моментов.