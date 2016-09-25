03:00 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Цветков: "Шайба попала в лицо, но я уже в норме"

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Нападающий московского "Динамо" Алексей Цветков в интервью клубной пресс-службе после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (0:3) предположил, что забить его команде помешала нехватка мастерства. Форвард подчеркнул, что сложно рассчитывать на победу без заброшенных шайб.

– Алексей, как себя чувствуете?

– В целом хорошо, просто попала шайба в лицо, но самочувствие уже в норме.

– Что думаете о сегодняшнем матче?

– Что думать, если у нас две игры подряд "ноль" в графе забитых голов. О чем тут можно говорить? Без забитых голов игры не выигрываются.

– В начале и в конце второго периода команда активно атаковала. Почему дважды не удавалось реализовать большинство?

– Причин может быть много. Во-первых, сказывается нехватка мастерства. Во-вторых, мы часто не можем найти нужный отскок.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/124972-_ya_dumayu__chto_na_matche_s_yaroslavtsami_myi_vyiydem_i_pobedim__

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