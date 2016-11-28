Алексей Цветков: "Два реализованных буллита - это стечение обстоятельств"

Нападающий московского "Динамо" Алексей Цветков после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (3:2 Б) рассказал о реализованном буллите. Форвард также отметил, что его команде не повезло, когда за шесть секунд до финальной сирены соперник сумел сравнять счет.

– Дерби – это всегда тяжелые матчи, зрелищный хоккей и много борьбы, – сказал Цветков.

– В голове не проводили параллели с первым матчем с ЦСКА?

– А надо было?

– По сюжету игры оказались похожи.

– Только немного в шайбах разница.

– Про свой буллит можете рассказать? Вы в прошлый раз забили и сейчас тоже.

– Это стечение обстоятельств.

– За шесть секунд до конца матча ваша команда вела в счете. Какие эмоции испытываете от двух набранных очков?

– Был чистый рикошет. Немного не повезло. Фортуна нам не улыбнулась. Шайба попала в клюшку и залетела в ворота. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)