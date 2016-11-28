Алексей Цветков: "Динамо" не смотрит в турнирную таблицу"

Нападающий московского "Динамо" Алексей Цветков поле победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (3:2 Б) отметил, что в плей-офф команда будет готова побеждать, несмотря на то что уже месяц не может выиграть в основное время.

- Команду сильно нервирует то, что "Динамо" находится вне зоны плей-офф?

- Мы не смотрим в турнирную таблицу.

- Не ждали, что буллитная серия опять затянется, как в прошлой игре с ЦСКА?

- На этот раз она получилась из шести бросков. Видимо, в том матче вратари сыграли лучше.

- Ваши тренеры сильно возмущались, когда в овертайме судьи дали удаление Кокареву. Обычно такие удаления в овертайме не дают.

- Не хочу это комментировать.

- Уже месяц команда не может победить в основное время. Почему так получается?

- Зато в плей-офф мы будем готовы побеждать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)