Алексей Бывальцев: "ЦСКА посильнее "Магнитки"

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился впечатлениями от победы над "Металлургом" (2:1), который проявлял к нему интерес.

- Могли сегодня в первом звене играть, только за другую команду.

- А может и в пятом – никто ведь не знает, ха-ха.

- У вас стало больше игрового времени.

- И забивать стали звеном. Получше выглядим, уверенности прибавляется. Спасибо партнерам. И в сборной неплохо с Кузьменко и Барабановым сыграли. А с "Магниткой" силенок не хватило – седьмая игра за 10 дней. Поэтому не сказать, что мы хорошо сыграли. В целом, мне стало намного легче с постоянными партнерами. Привыкаешь к ним, понимаешь, что они делать будут. Договариваемся с ними о многом. Если нам доверят еще играть так – постараемся больше забивать.

- Удивились вызову в сборную?

- Честно – удивился. Но если вызвали – значит, так надо было. Думаю, что я не испортил картины в этих матчах.

- Вам объяснили, почему Дацюк больше не капитан?

- А он не был капитаном? Нам ничего не объясняли. Но какая разница – у нас любой может быть капитаном. Наверное, кроме меня, ха-ха. Молодой еще.

- Как бы вы "Магнитку" оценили? В сравнении, скажем, с ЦСКА?

- Они, конечно, немножко по-другому играют. Вспомнить сборную Чехии, как она в том году играла: успевают – бегут, не успевают – стоят, ждут ошибки, выбрасывают много. Ничего такого в принципе. Мозякин, конечно, хорош, и есть у них опасные люди, Чибисов сегодня хорошо бросил. Хорошая команда, но ЦСКА посильнее.

- Классика чешского хоккея в "Магнитке"?

- Да. (Игорь Еронко)

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