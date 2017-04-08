Алексей Береглазов: "Из-под меня забили два гола, все верно"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов после поражения от СКА (4:5) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил, что готов играть и полностью восстановился от травмы, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Александр ЖИЛИН. Хоккеист добавил, что СКА – очень сильный соперник и обладает мастеровитыми игроками.

– Тяжело было играть после большого перерыва из-за травмы? Как себя чувствете?

– Чувствую себя нормально, готов к серии.

– Из-под вас забили два гола.

– Все верно. Забили.

– В этом тоже виноват перерыв?

– Не знаю. Но ведь на это ссылаться тоже – не вариант. Будем смотреть, разбирать ошибки. И стараться побеждать.

– Почему "Магнитка" в целом пропустила столько голов?

– Потому что СКА – сильный соперник. У них хорошее большинство. Мы сами виноваты. Удалялись и ошибались.

– СКА – фаворит серии?

– Я не знаю. В прессе пишут, что фаворит, посмотрим после 20 апреля.

– Кроме большинства, чем еще отличается атака СКА от нападения других соперников?

– Все игроки подвижные, мобильные, хорошо видят площадку. Мастеровитые игроки. Половина – играет за сборные.

– Финальные серии "Металлург" всегда начинает с поражений. Сегодня продолжилась традиция?

– Ну… Как складывается. Хотели сегодня выиграть, не получилось. Настраиваемся на послезавтра. (Александр ЖИЛИН)