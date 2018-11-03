Тренер "Юности" Алексей Баранов опроверг слухи о назначении в минское "Динамо", информирует belarushockey.com.

Белорусский специалист не подписывал контракта с "зубрами". Отсутствие на сегодняшнем матче "Юность" – "U20" было связано с игрой Алексея Баранова за команду Президента против дружины Могилевской области на соревнованиях среди любителей.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Алексей Баранов может возглавить минское "Динамо". Сегодня вечером наставник "Юности" Михаил Захаров на пресс-конференции сказал, что Баранов уже подписал контракт с минским "Динамо".