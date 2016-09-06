Алексей Бадюков: "Уверен, что Назаров не останется без работы"

Трехкратный чемпион России Алексей Бадюков в интервью "СЭ" высказал свое мнение по поводу отставки Андрея Назарова с поста главного тренера "Барыса". Он отметил, что специалист не останется без работы.

– Я бы не сказал, что увольнение Андрея Назарова стало для меня неожиданным, хотя у него был большой карт-бланш в руководстве команды. На него возлагались большие надежды. Но за последние два сезона результаты, которые показал "Барыс" и сборная Казахстана, оказались неудовлетворительными. В прошлом сезоне "Барыс" не попал в плей-офф, не выполнив задачу. Сборная Казахстана не задержалась на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге, выступив неудачно. Плюс в этом сезоне "Барыс" плохо стартовал, а выступление сборной Казахстана в Норвегии на отборочном этапе на Олимпийские игры оказалось неудовлетворительным. Поэтому задачи не были выполнены ни по каким фронтам, и я думаю, что такое решение руководства ожидалось. Другой вопрос, что клуб покинул сразу весь тренерский штаб вслед за Назаровым, поэтому, вполне возможно, будет изменен дальнейший путь развития "Барыса" и сборной Казахстана.

– Каким вы видите будущее Назарова? Пригласят ли его другие клубы КХЛ после всех скандалов с его участием?

– Когда Назаров уходил из Санкт-Петербурга, все прекрасно понимали, где он окажется. Сейчас свободных мест в клубах нет. Придется в любом случае ждать какого-то окна, когда появится вакансия, и если у него есть какая-то договоренность – его пригласят. Думаю, обязательно появятся такие клубы, и будет интересно посмотреть на его работу. Скорее всего, это будут не топовые команды. В любом случае, уверен, что Назаров не останется без работы.

– То есть вы не считаете, что он будет ждать до конца сезона, чтобы взяться за новую команду без спешки?

– Нет. Скорее всего, он примет команду по ходу сезона. Это харизматичный тренер. Таких на самом деле немного. Он молодой, перспективный. Понятно, что у него в Питере не получилось. Но сейчас будут освобождаться места в клубах, где Назаров пригодится. Он может завести на борьбу ребят, которым есть что доказывать. Найти те самые ниточки, слабые точки, на которые можно надавить, и команда будет биться. Да, может, где-то игрокам не хватает мастерства, но ребята среднего уровня будут работать и биться не только за своего тренера, но и за команду. В таких клубах, я думаю, Назаров будет как нельзя кстати. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)