Алексей Бадюков: "Торпедо" пройдет московское "Динамо"

Известный хоккейный эксперт Алексей Бадюков в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от четвертьфиналов Западной конференции и дал прогноз на каждую серию.

ЦСКА – "Йокерит" – 4:0

– ЦСКА пойдет по такому же пути, как и в прошлом году, в котором они шли очень уверенно. Армейцы находятся в хорошей форме и будут лучше готовы к этому противостоянию. "Йокерит" в последнее время смотрится не лучшим образом, хотя они выигрывали у армейцев в регулярке, но тогда они реализовали все свои моменты. На данный момент я не вижу, какие трудности финны могут создать москвичам.

СКА – "Витязь" – 4:1

– "Витязь" уже выполнил задачу на этот сезон, однако аппетит приходит во время еды. Но выиграть серию у такого мощного соперника у них не получится. Борьба, уверен, будет жесткой, но СКА нацелен идти дальше, и я не думаю, что питерцы споткнутся на "Витязе". С таким соперником СКА точно не позволит себе расслабиться.

"Динамо" М – "Торпедо" – 2:4

– Это будет тяжелое противостояние, и мы не увидим много заброшенных шайб в этой серии. Если у "Торпедо" будут играть все лидеры: Фролов, Батлер, Даугавиньш, Макмиллан, Потапов, они будут действовать достаточно жестко. Это две равные команды, но я думаю, что нюансы помогут пройти дальше именно нижегородцам.

"Локомотив" – "Динамо" Мн – 2:4

– Минское "Динамо" мне очень понравилось в этом сезоне, они прекрасно используют свои моменты в большинстве. Все будет зависеть от того, как быстро наберет форму молодежное звено "Локомотива" и как сыграет их первое звено. В плане креатива минчане смотрятся лучше, и думаю, что они окажутся сильнее "Локомотива". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)