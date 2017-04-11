Алексей Бадюков: "СКА переиграл "Магнитку" в одну калитку, но Кошечкин выдал потрясающий матч"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру вратаря магнитогорского "Металлурга" Василия Кошечкина в финальной серии Кубка Гагарина против СКА (1-1). Следующий матч серии пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге.

– Общая причина победы "Магнитки" над СКА во второй игре финала таится в том, что потрясающий матч выдал Кошечкин, – приводит официальный сайт КХЛ слова Бадюкова. – Команда ему помогла: 31 заблокированный бросок из 103 попыток СКА! При этом можно сказать, что Петербург играл сильнее, показал просто феноменальный первый период, в одну калитку переиграл хозяев. А вот забил только раз. Но чем отличается хоккей от других видов спорта – здесь очень многое решают силовая борьба, работа, характер. За счет всего этого можно перевернуть ход матча. И мы увидели, что во втором периоде "Металлург" прибавил.

По примеру Тимкина магнитогорцы стали очень жестко бить соперника. Не скажу, что игроки СКА стушевались, но все равно эти удары возымели действие – не так четко "армейцы" входили в зону, стали терять шайбу на линии броска. И эти потери при входе в зону, в средней зоне привели к тому, что у хозяев раз за разом стали появляться броски. Хотя гол Калетника возник не из этого, а благодаря работе и упорству всей команды, ведь это было уже четвертое меньшинство "Металлурга" подряд.