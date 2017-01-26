Алексей Бадюков: "Сибирь" и "Нефтехимик" - аутсайдеры в борьбе за попадание в плей-офф на "Востоке"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" Алексей Бадюков высказал мнение о том, что "Куньлунь" в преддверии плей-офф представляет собой сплоченный коллектив, который не способен на серьезные провалы. По его словам, "Нефтехимику" за несколько матчей до начала серии матчей на вылет будет непросто наладить игру, в которой в последнее время наблюдается заметный спад.

– У "Сибири" лучше график – домашняя серия, а вот у "Куньлуня" и "Адмирала" выездная серия из шести матчей, причем с командами, которые серьезно бьются на "Западе" за плей-офф, – приводит пресс-служба КХЛ слова Бадюкова. – Для восточных команд это весьма непростая задача. Новосибирцы по игре пока отстают от "Адмирала" на пять очков, и для Владивостока это хороший запас. Нижнекамск проиграл очень много матчей, которые нельзя было проигрывать. Когда пришел Назаров, был дан хороший старт, но сейчас они не очень блещут.

"Куньлунь" – та команда, которая не способна на провалы, более-менее сбалансированный состав, плюс хорошее большинство. Вполне возможно, что этой команде лучше играть на выезде, но мне кажется, новичку нашей лиги будет тяжелее всего.

Если говорить о "Нефтехимике", то им будет тяжело наладить игру. Мы видим спад в игре и, самое главное, спад в результате. Тот запас очков, который позволял им бороться за восьмерку, постепенно тает. Ты можешь выдать очень хорошую серию с набранными очками, но при этом твои соперники должны провалиться. Тут вопрос в том, кто из этой троицы или четверки провалится. Пока на спаде "Нефтехимик". У "Куньлуня" такого спада нет. Я склонен думать, что, действительно, "Сибирь" и "Нефтехимик" и есть аутсайдеры в этой борьбе на "Востоке".

