Алексей Бадюков: "Северсталь" – ярко выраженная "тренерская" команда"

Бывший хоккеист "Северстали" Алексей Бадюков заявил, что в череповецкой команде дают шанс тем, кто мог бы думать о завершении карьеры или о переходе в клуб ВХЛ. Также двукратный обладатель Кубка Гагарина отметил работу тренерского штаба команды под руководством Александра Гулявцева.

– Тренерский штаб дает проявить себя тем игрокам, которые в других командах уходили бы в тень, и у них бы стоял вопрос – продолжать карьеру в КХЛ, уходить в "вышку" или вообще заканчивать, – цитирует "Р-Спорт" Бадюкова. – Как пример – Александр Бумагин. Или Угаров, который вернулся после травмы и "побежал", используя свои сильные стороны. Кагарлицкого, думаю, дополнительно подстегнет Кубок Германии, который он подержал в руках в качестве капитана олимпийской сборной России.

Я уже когда-то отмечал, что "Северсталь" – ярко выраженная "тренерская" команда, где работа тренерского штаба видна невооруженным глазом. К каждой встрече они подходят с точки зрения скрупулезной аналитики соперника и меняют свою игру в зависимости от противника. Каждый день они играют по-разному, а не делят матчи на домашние и гостевые.

После 31 матча регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Лучшим бомбардиром команды является Дмитрий Кагарлицкий, набравший 29 (10+19) очков.