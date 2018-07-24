Алексей Бадюков: "Переезд "Авангарда" очень серьезно ударит по имиджу КХЛ"

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал "СЭ" информацию о том, что из-за технических проблем на "Арене-Омск" "Авангард" может начать сезон на другом стадионе. По информации "СЭ", у домашней арены омичей обнаружены трещины в фундаменте.

- Мы подождем ещё официальной информации, может раньше времени устранят проблему, но в условиях Омска…. Я знаю, что там есть старая арена "Иртыш" на пять тысяч мест, могут туда переехать. В округе большого дворца, думаю, что нет.

Переезд "Авангарда" в другой город очень серьезно ударит по имиджу клуба и КХЛ,. Во-вторых, это чисто бытовые проблемы, возникшие неожиданно для команды. Я считаю, что это очень неприятно. Хочется, чтобы всё нормализовалось, и омичи играли на домашней арене. (Арман МКРТЧЯН)