Алексей Артамкин: "Недоволен своим дебютом"

Вратарь "Северстали" Алексей Артамкин после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3) отметил, что не доволен своим дебютом.

Голкипер впервые в карьере вышел на лед с первых минут матча КХЛ и до третьего периода оставлял свои ворота "сухими", в итоге отразив 33 броска из 35. Ранее он принимал участие только в одной игре КХЛ, выйдя на замену по ходу встречи со СКА (2:7).

– Хотелось наконец-то дебютировать в стартовом составе, – цитирует "Р-Спорт" Артамкина. – Тренер поставил, сыграл. Проиграли, значит, не могу до конца быть довольным тем, как сыграл. Если бы команда играла третий период так, как два первых, мы могли бы закончить матч "на ноль". Остается готовиться дальше. Как говорит тренер, мы сами – самые главные враги для себя. Это и произошло сегодня. Конечно, тяжеловато, когда пропускаешь столько матчей, не чувствуешь себя до конца в процессе. Хочется помогать команде побеждать.