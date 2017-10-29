Алексей Анисимов: "Жизни Комарова ничего не угрожает"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал "СЭ" обстоятельства произошедшего с судьей Павлом Комаровым, которого нашли с пробитой головой в аэропорту "Шереметьево". По его словам, жизни рефери ничего не угрожает.

- Обстоятельства произошедшего пока непонятны, - заявил Анисимов. - Состояние Комарова стабильное, ничего не угрожает его жизни. Нам очень жаль, что в ближайший месяц он будет отсутствовать на ледовых аренах. Других комментариев у меня нет.

- В лиге будет проведено расследование произошедшего?

- Обязательно будем выяснять, что случилось.

- Как охарактеризуете Комарова?

- Хороший крепкий судья, работает с основания КХЛ. Павлу – за 40 лет, но за время работы ни в какие переплеты не попадал. Он хорошо делает свою работу и в последние три сезона обслуживал более чем по 40 игр. (Евгений БЕЛОУСОВ)