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Алексей Анисимов: "Всем клубом КХЛ будет предоставлена библиотека видеоразборов

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Советник председателя совета директоров лиги по судейству Алексей Анисимов рассказал, что всем клубам КХЛ будет предоставлен доступ к библиотеке видеоразборов. 3 ноября состоялась встреча Анисимова с руководителями клубов лиги.

- Из нововведений я бы отметил создание своего рода облачного хранилища, где в общем для всех клубов доступе будет представлена библиотека видеоразборов интересных, спорных моментов, - приводит "Р-Спорт" слова Анисимова. - Так у клубов будет меньше необходимости обращаться в департамент судейства, потому что у них будут наглядные, конкретные примеры, которые можно будет показывать игрокам, объясняя, что и как происходит", - сказал Анисимов по телефону.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161107/1111955252.htmlhttp://rsport.ru/hockey/20161107/1111956290.html

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