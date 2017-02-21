Алексей Анисимов: "В правилах КХЛ мы совершаем не революцию, а эволюцию"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что правильность изменения правил сможет показать лишь время. Также он отметил, что ему не нравится, когда игроки симулируют серьезную травму, а в следующей смене возвращаются на лед. Ранее Анисимов провел совещание с тренерами клубов КХЛ и арбитрами чемпионата.

– Судейский корпус под вашим руководством стремится к детализации правил. Какова окончательная цель?

– Мы пытаемся не стоять на месте, при этом не переписываем правила, а помогаем тренерам разобраться в тонкостях и нюансах, которые происходят не в каждой игре, – сказал Анисимов. – Необходимо минимизировать элемент случайности и влияние человеческого фактора на результат. В правилах мы совершаем не революцию, а эволюцию. Кардинальных изменений в правилах не будет никогда. С течением времени и развитием прогресса все будет фильтроваться и незначительно изменяться. Правильно ли поступаем – покажет время.

– Что делать с игроками, симулирующими серьезные повреждения, чтобы противник получил более весомый штраф?

– Долго раздумывать над 2+10 или 5+20 после травмы судьям не рекомендую. Конечно, плохо, когда хоккеисты появляется на льду через смену после симулированной травмы. В НХЛ при любом повреждении игрока сразу диагностируют и не выпустят на лед, если без стопроцентной гарантии здоровья. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Алексея Анисимова