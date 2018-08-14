Алексей Анисимов: "В НХЛ взаимоотношения хоккеистов с судьями больше основаны на позитиве. Ратую за это и в КХЛ"

Глава судейского корпуса КХЛ Алексей Анисимов рассчитывает, что опыт, приобретенный Евгением Ромасько​ во время карьеры в Северной Америке, поможет ему в новом сезоне КХЛ. Также он хочет, что клубы начали лояльнее относиться к арбитрам.

– Евгения Ромасько изменила трехлетняя работа в НХЛ и АХЛ?

– Евгений – наш "новый старый" человек в КХЛ. Мы общались еще в тот период, когда он работал в Северной Америке. Никогда его не забывали – своих не бросаем, поэтому Ромасько с нами. Мы даем ему на ближайшее время большие авансы. Все ждут, что опыт, который он наработал в НХЛ, будет успешно применен им в КХЛ. Конечно, за океаном есть тонкости и нюансы, отличающиеся от наших реалий. В первую очередь речь идет о менталитете. Пообщавшись с Евгением, я понял, что в Северной Америке взаимоотношения хоккеистов и тренеров с судьями больше основаны на позитиве. Это то, за что я ратую, когда говорю клубам: "Мы одна команда, мы не делимся на хоккеистов, тренеров, менеджеров, докторов, массажистов и судей – мы все участники одного процесса". Не могут судьи плыть в отдельной лодке.