Алексей Анисимов: "Тренеры понимают, что судьи в КХЛ ошибаются не со зла"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов считает, что случаев давления извне на судей лиги нет. Он добавил, что тренеры и хоккеисты понимают, что судьи тоже могут допускать ошибки.

– У нас в хоккейном сообществе профессиональный подход. Тренеры и руководители клубов понимают, что судьи – такие же люди и могут ошибаться, – приводит ТАСС слова Анисимова. – Они осознают, что арбитры делают это не специально, не со зла. На арбитров никто не давит извне, таких случаев нет. Судьи зарабатывают деньги согласно тарифной сетке. Если у кого-то есть недовольство, то мы обсуждаем это в приватной беседе, объясняем, почему так происходит. Если арбитр проходит определенное количество сезонов, судит финал, то его контракт на следующий сезон увеличивается.