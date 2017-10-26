Алексей Анисимов: "Семенову стоит смотреть на свою игру, а не на работу судей"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов остался недоволен поступком защитника "Витязя" Алексея Семенова в матче регулярного чемпионата со СКА (2:4). По словам Анисимова, хоккеисту стоит обратить внимание на свою статистику и полезность команде, а не на работу судей.

– Та линия поведения, которая была у Семенова, и его дальнейшие действия, они в корне противоречат руководству по судейству, – цитирует "Р-Спорт" Анисимова. – Хоккеисту Семенову стоит обращать внимание на свою статистику и полезность команде, а не на работу судей. Пусть каждый занимается своим делом.

Я вообще не понимаю, о чем спор. Есть нарушение Семенова, четко зафиксированное судьями. После этого хоккеист аплодирует, бьет по стеклу, садится и еще раз аплодирует. Я очень уважаю и поддерживаю настоящего профессионала, главного тренера "Витязя" Валерия Белова, сказавшего вчера по этой ситуации правильные вещи. Он знает хоккей и видит все это.

Напомним, что Семенов в матче против СКА получил штраф до конца игры. Изначально хоккеист был удален судьями на две минуты за удар клюшкой, затем получил два дисциплинарных штрафа за аплодисменты в адрес судей – на 10 минут и 20 до конца игры.