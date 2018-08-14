Алексей Анисимов: "Рано или поздно в России внедрят ВАР"

Глава судейского корпуса КХЛ Алексей Анисимов уверен, что в чемпионате России со временем будет введена ВАР. Однако, по его мнению, специалисты, которые смотрят повторы, должны принимать решения, а не главный арбитр.

– Как оцените эффективность работы системы видеопомощи арбитрам (ВАР) на футбольном чемпионате мира в России?

– Их система отличается от нашей. В футболе пользуются исключительно телевизионной картинкой, а у нас своя система видеогола. Мое личное мнение: если вводить ВАР повсеместно, я бы оставлял принятие решения по спорному эпизоду за специалистами, которые сидят в комнате просмотра моментов, а не на главном арбитре. Решения будут выноситься быстрее. Кроме того, если все примут такие правила игры, то участники и зрители будут понимать: человек, принимающий в таких ситуациях решение, независим, поскольку обезличен. Так должно быть, чтобы в футболе специалист в этой комнате имел такие же полномочия, как "видеогол-судья" на хоккейной арене.

– На ваш взгляд, в России скоро будет внедрена ВАР?

– Пока не погружался в этот вопрос так глубоко. Хотя, наверное, погружусь. Недавно мы познакомились с коллегой из Российского футбольного союза (РФС), главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым. Договорились в будущем поподробнее пообщаться, обменяться опытом. Но мое мнение таково: вариантов у них нет, рано или поздно они внедрят ВАР. Потому что спорт становится более быстрым, технологии развиваются всё дальше и дальше.