Алексей Анисимов: "Работа судей в новом сезоне КХЛ? Полет нормальный"

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов в интервью пресс-службе лиги высоко оценил работу судей в новом сезоне. По его словам, очень важно, что рефери видят свои ошибки и работают над их исправлением.

– Как оцените работу судей КХЛ в начале сезона?

– Полет нормальный. Не без погрешностей, но с арбитрами в этом направлении постоянно ведется работа. Самое главное – люди видят свои ошибки, анализируют их и стремятся к тому, чтобы такое не повторялось. Мы общаемся, устраиваем видеоконференции и работаем над тем, чтобы исправить неточности в судействе. Наши арбитры должны почувствовать все новые веяния, которые исходят от руководства Лиги. Им нужно понимать, что главное – спокойно делать свою работу, а все остальное мы возьмем на себя.

Анисимов назначен главным арбитром КХЛ