Алексей Анисимов: "Прессинга со стороны руководителей клубов КХЛ не было"

Сегодня в Москве состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Анисимов рассказал о подробностях этой встречи.

– Не сказал бы, что сегодня испытал некий прессинг со стороны руководителей клубов. Мы просто обсуждали рабочие моменты, – приводит официальный сайт КХЛ слова Анисимова. – Обсуждали с профессионалами своего дела, с которыми разговариваем на одном языке. Да, есть разное понимание некоторых моментов, которые мы хотели донести до руководителей клубов. Тем не менее, мы все равно действуем в одном ключе по вопросам судейства.

– Ожидали, что представители клубов будут плотно интересоваться тем, какую ответственность несут арбитры за ошибки, как штрафуются?

– Безусловно, ожидали и, скажу больше, были к ним готовы. Такие вопросы – тоже рабочий момент, это нормально.

– Насколько достигнуты те цели, которые вы ставили перед этим совещанием?

– Итоги мы подведем весной. А пока главное – это то, что мы донесли свою позицию до клубов, поговорили, пообщались, установив хороший уровень взаимопонимания между Департаментом судейства и генменеджерами. Это приятно. Мы договорились проработать определенные вопросы и обсудить нововведения, предложенные сегодня представителями клубов. Важно, что именно такие предложения мы и хотели от них услышать. Это значит, что они подключились к совместной работе.