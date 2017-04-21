Алексей Анисимов: "По удалению Зарипова официально никто в КХЛ не обращался"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью "СЭ" отметил, что во время финальной серии Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом" (4-1) лига получила всего один запрос с жалобой на судейство. По его словам, официально по резонансному удалению нападающего "Магнитки" Даниса Зарипова в четвертом матче никто не обращался.

– Не были готовы к такому уровню недовольства?

– Я понимал, обсуждать работу судей будут, но не ожидал, что этим будут активно заниматься псевдоспециалисты по всем фронтам. Никто не рассуждал об игре и комбинациях.

– Уже закончили разбор финальной серии?

– Да. Большие штрафы были только в первой игре. Думали, что все пройдет спокойнее, но команды вышли, как на последнюю битву, и получили много удалений, еще два больших штрафа пропустили. Именно по той игре в итоге получили официальный запрос – единственный за весь финал. А вот по удалению Зарипова в четвертом матче никто официально не обращался. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Алексея Анисимова