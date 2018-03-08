Алексей Анисимов – о матче "Трактора" и "Нефтехимика": "Судьи вынесли верные решения"

Арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судьи приняли правильные решения по наказанию игроков третьего матча серии первого раунда плей-офф "Трактор" – "Нефтехимик" (3:2). По его словам, матч получился тяжелом и в плане игры, и для судейства.

– Ни один из наложенных штрафов СДК не отменил. Один штраф был переквалифицирован с "толчка на борт" на "атаку в голову", – цитируют РИА "Новости" Анисимова. – Судьи правильно расценили эпизоды в игре и вынесли верные решения. Игра получилась, правда, грубоватой, но это хоккей. Задача игроков – играть, а задача судей – четко фиксировать нарушения.

Матч получился тяжелым и в плане самой игры, и для судейства. Обычно в плей-офф люди так не играют, с таким обилием штрафа. Как правило, все-таки дорожат временем на площадке. Главное в этом матче для судей было справиться не со знаниями, а с психологическим давлением, чтобы выдерживать судейскую линию.

Напомним, что в этой встрече команды суммарно набрали 249 минут штрафа, из которых 188 минут получил хозяин льда "Нефтехимик". "Трактор" ведет в серии 3-0. Четвертый матч серии состоится сегодня, начало – в 17.00 по московскому времени.