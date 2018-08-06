Алексей Анисимов: "Накажут ли Ткачева за столкновение с Олениным? Все решит беседа"

Арбитр Константин Оленин сегодня проведет матч на турнире в Сочи. Вчера арбитр не смог закончить игру после столкновения с Владимиром Ткачевым из олимпийской сборной России, которая обыграла "Локомотив" со счетом 3:2.

– Серьезного повреждения у Оленина нет, но медицинская помощь понадобилась. Накажут ли Ткачева? С ним будет проведена беседа и после нее будет вынесено решение. Насколько я помню, у Владимира нет "истории", но подобные случаи нельзя оставлять без внимания, – отметил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. – На мой взгляд, он не видел Константина, но ведь это игрок олимпийской сборной. Он должен быть аккуратней. Все решит беседа. По таким же критериям, выносятся наказания на чемпионате мира. (Алексей ШЕВЧЕНКО)