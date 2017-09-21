Алексей Анисимов: "Мне обидно, когда говорят, что судьи помогают топ-клубам"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал слова президента "Авангарда" о работе судей на матче "Авангард" – СКА, а также оценил спорные эпизоды с удалениями омичей. Напомним, хозяева получили 33 минуты штрафа, в том чилсе защитник Александр Осипов был удален на "5+20". В "активе" гостей 4 минуты.

– Комментировать двухминутные штрафы не имеет смысла, - сказал Анисимов. - Они всем видны, понятны. Чуть большие вопросы вызывает эпизод с броском клюшки Петерссона. Но оно тоже очевидное. В прошлом году за такое же нарушение дали 2 минуты Николаю Прохоркину, причем тоже в матче "Авангард" – СКА, хотя там он подвинул клюшку совсем чуть-чуть, сантиметров на 20.

Что касается толчка на борт. Идет воздействие Осипова на Широкова. Вопрос в том, что Широков разбивает лицо, и у судьи нет другой опции, кроме как выписать 5+20, согласно руководству по судейству. Если есть травма при толчке на борт, судьи накладывают большой и дисциплинарный штраф. Не было бы крови, судья все равно зафиксировал бы нарушение и наложил 2 минуты.

Штрафов за нарушение численного состава с начала сезона выписано большое количество. Команды провели уже 10-12 игр. То, что такие нарушения продолжаются, говорит о дисциплине команд. За 12 туров можно привыкнуть к тому, как судьи фиксируют это нарушение.

Давайте смотреть на вещи согласно руководству по судейству. Вопрос о том, как судьи работают на матчах ТОП-клубов вообще не должен стоять, он в корне неправильный. Есть удаление, – оно и есть удаление. Раз вы так разбираете игры СКА, то скажу, что в матче СКА – "Металлург" точно так же удаляли СКА. Они много играли в меньшинстве, а защитник Зубарев заслуженно получил 5+20 минут. Не надо обращать внимание, ТОП-клуб, или какой-то другой. Когда ошибаются в другую сторону, никто об этом не говорит. И это для меня, как для руководителя судейства, самое обидное. Нужно разбирать каждый конкретный момент.

Все ошибки судей, методические, технические, мы видим, фиксируем и работаем над ними.

Нам нужно менять менталитет. В клубах Европы и Северной Америки не перекладывают все свои неудачи на судей. Они говорят об общих ошибках команды, о нереализованных моментах. Не может быть так в этой жизни, что только судьи во всем виноваты. (Марат САФИН)

Президент "Авангарда" поблагодарил судей за великолепную работу на матче со СКА