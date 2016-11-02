Алексей Анисимов: "Клубам КХЛ знать оценки и наказания арбитров необязательно"

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов считает, что клубам КХЛ и болельщикам не нужно знать об оценке арбитров по итогам матчей регулярного чемпионата. Также он призвал всех с большим уважением относиться к судьям.

- Необходимо ли клубам знать, как наказывается арбитр, и для чего? Для чувства справедливости? Арбитры оцениваются, плюс есть рейтинг, - цитирует "Р-Спорт" Анисимова. - Идея в том, что все наказания, весь рейтинг – это наша внутренняя кухня, которую знать необязательно. Каждый должен заниматься своим делом: тренер должен тренировать, хоккеисты – играть, а судья – судить. В КХЛ не судьи обыгрывают противоположную команду, а игроки другой команды.

Я призываю к уважению к арбитрам как к участникам процесса. Я не спрашиваю тренеров и менеджеров о том, как они наказывают игроков за ошибки. Может быть, хоккеист ведет неправильный образ жизни, опаздывает на тренировку или еще что-то, но мне это неинтересно. А многие хотят узнать, чем занимаются судьи. Мы публичны, но должны быть определенные рамки. Тренер может на вопрос, почему вы того-то не поставили в состав, ответить, что, к примеру, игрок приболел, и этого будет достаточно.