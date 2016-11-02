15:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Анисимов: "КХЛ не готова транслировать спорные моменты на видеокуб"

0
0
0

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что лига на сегодняшний день не готова демонстрировать спорные моменты матчей для зрителей. Ранее с такой инициативой выступил член наблюдательного совета московского ЦСКА Владимир Петров.

- Мы действительно не готовы ментально и культурно к тому, чтобы транслировать спорные моменты на куб, - приводит "Р-Спорт" слова Анисимова. - Если бы у нас все нормально воспринимали те или иные решения арбитров и нормально к этому подходили, то об этом можно было бы подумать. Мы можем получить снежный ком реакции, который никому не нужен.

Подход к решениям арбитров разный, как у болельщиков, так и тренеров, это трудно прогнозировать. В Северной Америке это шоу, и это нужно понимать. Если завтра у нас хоккей станет таким же шоу, мы будем делать то же самое. Знаете, всему свое время, и к этому мы можем прийти, но пока еще не готовы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161102/1111687056.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ