Алексей Анисимов: "КХЛ не готова транслировать спорные моменты на видеокуб"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что лига на сегодняшний день не готова демонстрировать спорные моменты матчей для зрителей. Ранее с такой инициативой выступил член наблюдательного совета московского ЦСКА Владимир Петров.

- Мы действительно не готовы ментально и культурно к тому, чтобы транслировать спорные моменты на куб, - приводит "Р-Спорт" слова Анисимова. - Если бы у нас все нормально воспринимали те или иные решения арбитров и нормально к этому подходили, то об этом можно было бы подумать. Мы можем получить снежный ком реакции, который никому не нужен.

Подход к решениям арбитров разный, как у болельщиков, так и тренеров, это трудно прогнозировать. В Северной Америке это шоу, и это нужно понимать. Если завтра у нас хоккей станет таким же шоу, мы будем делать то же самое. Знаете, всему свое время, и к этому мы можем прийти, но пока еще не готовы.