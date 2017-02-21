Алексей Анисимов: "КХЛ и ФХР решают, каких арбитров отправить на международные соревнования"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов объяснил, как молодые судьи попадают на международную арену и отметил, какие факторы учитываются при выборе кандидата. 30-летний арбитр Иван Фатеев в КХЛ отработал на 125 встречах.

– У одного из подающих надежды судьей лиги Ивана Фатеева выдался непростой сезон. Недавно не назначил буллит в матче "Салават" – "Лада" и допускал огрехи в сезоне.

– Перспективный парень, но пока в плей-офф работать не будет, - сказал Анисимов. - Кстати, он в нашем корпусе "лучший бомбардир"– забил гол, хоть и не засчитанный, и еще отдал пас.

– Как продвигаете молодых судей на международную арену?

– Все арбитры у нас на виду, и до сезона мы понимаем их возможности. В ИИХФ мы постоянно предоставляем информацию, ведь начинающие специалисты не отражены в их рейтинге. Кого отправить на международные соревнования, решают департамент судейства КХЛ и управление судейства ФХР. Учитываем перспективность, возраст, знание английского и другие факторы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Алексея Анисимова