Алексей Анисимов: "КХЛ будет продлевать контракты не со всеми иностранными арбитрами"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что лига пересмотрит фамилии иностранных арбитров на следующий сезон чемпионата. Также руководитель отметил, что поддерживает связь с российским арбитром НХЛ Евгением Ромасько, который дебютировал в лиге в прошлом сезоне.

– Есть программа обмена, по которой наши арбитры ездят работать в Германию, Швецию, Чехию, – цитирует "Р-Спорт" Анисимова. – Мы стараемся взять из Европы лучших судей, чтобы они обслуживали игры здесь. Я могу сразу сказать, что в следующем году мы список пересмотрим и не со всеми будем продлевать договор. Пофамильно озвучивать не буду, у нас есть свои мысли. Но, честно говоря, сейчас я живу плей-офф, и забегать вперед не хотелось бы.

Ромасько? Разговаривал с ним, но о содержании бесед распространяться не хотел бы. Читайте между строк: я с ним общаюсь, мы на связи. У него дела идут неплохо. Я скажу честно, всегда готов позвать его обратно. Мы своих не бросаем, милости просим обратно, как только он этого захочет.