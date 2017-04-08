Алексей Анисимов: "Каблуков не закрывал видимость Кошечкину"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов считает, что судьи не были главными действующими лицами в первом матче финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским "Металлургом" и СКА (4:5). После игры главный тренер "Магнитки" Илья Воробьев заявил, что "если некоторые вещи не изменятся, то у его команды нет шансов".

– Сегодняшний матч отличался по накалу: команды пошли с места в карьер, первая игра. Обычно в финалах команды играют более аккуратно, – приводит "Р-Спорт" слова Анисимова. – Мы предполагали, что может быть с количеством штрафа, но, видите, как игра развернулась с большим количеством штрафа, что непохоже на финалы. Главное, что линию, которую они взяли, довели до конца. Да, не без шероховатостей. Завтра будем делать подробный видеоанализ. Не думаю, что в таком прекрасном матче главными действующими лицами были судьи.

Илья Каблуков касался площади ворот, но есть пункт правил, что игрок может прокатываться и касаться площади ворот, но никак визуально не закрывать видимость вратарю. Нужно понимать и разделять: если бы Каблуков стоял перед Кошечкиным и закрывал ему видимость, это была бы блокировка, но Каблуков находился в другом конце площади ворот, и Кошечкин никак не был перекрыт Каблуковым. Игрок может касаться площади ворот, но не мешать вратарю визуально.