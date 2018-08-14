Алексей Анисимов: "Есть два-три арбитра в КХЛ, которые могут работать в НХЛ"

Глава судейского корпуса КХЛ Алексей Анисимов уверен, что в России есть 2-3 арбитра, которые могут работать в НХЛ​. Однако он не стал называть имена этиъ судей.

– Кто из россиян может пойти по пути Евгения Ромасько и поехать работать в НХЛ?

– Есть два-три арбитра в КХЛ, которые, на мой взгляд, по своему уровню сопоставимы с уровнем Ромасько. В некоторых аспектах они даже чуть повыше, поскольку к некоторым требованиям КХЛ Евгению еще надо привыкнуть – так сказать, ассимилироваться. Но он очень быстро вспоминает всё то, что делал до отъезда за океан.

– Вы не называете фамилий, но очевидно, что в число этих "двух-трех" арбитров входят Роман Гофман и Константин Оленин…

– Не только они, поверьте. Есть и еще ребята. Не буду называть фамилий, чтобы других не обидеть. Это опять же к вопросу о различиях с Северной Америкой. Если у них отношение к судьям исключительно на позитиве, то у нашего сообщества пока менталитет – покарать и покритиковать. Но могу с уверенностью сказать, что наши арбитры могут работать в НХЛ