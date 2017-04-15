Алексей Анисимов: "Если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление – то мы до чего-то опустимся"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что удаление игрока "Металлурга" Даниса Зарипова в четвертом матче финальной серии против СКА (2:3) было правильным. Этот эпизод вызвал волну возмущения у тренерского штаба "Магнитки".
– Было ли правомерным удаление Зарипова?
– А что такое "правомерное"? Удаление либо есть, либо его нет. Почему-то все пытаются выяснить аспекты двухминутного удаления. Я понимаю, в чем вопрос, но странно, что вы не спрашиваете: а был ли удар в голову у Тимкина? Было удаление у Зарипова. Мы посмотрели со всех камер – было.
– Я почему спрашиваю: Зарипов не меняет вектор движения, катится вдоль синей вместе с Шипачевым, а когда Вадим начинает внезапно менять вектор движения – влетает в плечо Даниса, но по-другому и быть не могло.
– Это ваши рассуждения, что Зарипов смотрит в ту сторону. Если вы посмотрите внимательнее – Шипачев пытается сделать движение, и Зарипов голову убирает. Зарипов не стоял на месте, он сделал движение.
– Шипачев двигался вдоль синей линии с ним, а потом резко пытался вернуться к борту. Из-за чего и произошло столкновение. Я тоже смотрел повторы десятками раз.
– Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов. Который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление – то мы до чего-то опустимся. Не надо искать черную кошку в черной комнате. Иногда надо спросить: а было ли удаление, скажем, у Кетова в овертайме в последней игре? Каким было количество штрафных минут? (Игорь ЕРОНКО)
Future23
а Зарипов голову убирает... что за куйню он несет, если этот олух двигается спиной и падает, причём тут Зарипов, ему отъехать надо было?
01:48
Alex3114
Похоже, транш за "нужное" освещение темы про удаление Зарипова всем заинтересованным от газпрома уже поступил :) Ну а если продолжать тему "А было ли удаление..." - зря Анисимов не вспомнил: было ли удаление Шипачева 5+20 в 1-м матче при счете 3-3? И что толку для хода игры и ее результата от того, что он получил его задним числом, не отсидев на скамейке ни минуты?
01:26