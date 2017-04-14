Алексей Анисимов: "Еще разберем момент с удалением Зарипова"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов выразил удовлетворение работой судей в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом" (3:2). Форвард "Магнитки" Данис Зарипов был недоволен своим удалением в третьем периоде, после которого и была заброшена решающая шайба. Причем в эпизоде с этим голом шайба сперва попала в шлем Василию Кошечкину, после чего ее в сетку переправил Динар Хафизуллин. СКА увеличил свое преимущество в серии – 3-1.
– Шайба попала в шлем, и игрок сразу добил, это – гол, – сообщил Анисимов. – Предшествовавшее ему удаление Зарипова – это атака игрока, не владеющего шайбой. Шипачев не видел Зарипова, который двигался на него и сбил.
Мы этот момент еще подробнее разберем перед следующей игрой. Судьи выдержали стандарт работы, который от них требует департамент, хоть и не без неточностей. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Данис Зарипов - об удалении: "Балет устроили..." //
Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг
Никифор
Ротенберги и Тимченко подняли тебе зарплату за чемпионство СКА? Вся страна видела сегодняшний беспредел и негодует. И ты еще будешь нам сказки рассказывать?
22:26
Я за ЗОЖ
На Зубареве 5+20 100 процентов было! На повторе был виден удар плечом в голову Зубарева Тимкиным.
22:23
манька-облигация
Анисимов где зарплату получает?В Магнитогорске разве?
22:23
Уралмашевец
А смысл разбирать? Задний ум свой показать?
22:21
khomenko_1985
Анисимов, иди бабло получай от сосиски
22:20
Alala
А удар в голову от Тимкина разберете? Или, раз Зубарев не симулировал, то магнитогорцу можно и в голову бить?
22:20