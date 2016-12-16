Алексей Анисимов: "Арбитры должны быть в такой же отличной форме, как и хоккеисты"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что по итогам сборов судьям будут даны рекомендации по физической подготовке. Он добавил, что в зависимости от результатов тестов не исключена корректировка назначений на матчи.

– Состояние организма – один из основных факторов, которые могут косвенно повлиять на результат судейства, поэтому арбитры должны быть в такой же отличной форме, как и хоккеисты, – приводит официальный сайт КХЛ слова Анисимова. – За плечами у каждого более половины регулярного чемпионата, а накал борьбы с каждым матчем возрастает. Поэтому мы беседуем с каждым судьей и имеем возможность оценить его психологический настрой. Стрессовые ситуации, давление со стороны болельщиков, боязнь принять неправильное решение – все это накапливается с каждой игрой. Мы понимаем, что судьям необходимы своевременный отдых и эмоциональная разгрузка, чтобы завершить сезон без сбоев. Возможно, мы скорректируем для некоторых судей планы на остаток чемпионата.