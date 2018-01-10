Александра Вафина: "Мой парень Олег Ли - самый быстрый хоккеист в КХЛ"

Нападающий "Агидели" Александра Вафина отметила, что самым быстрым хоккеистом в КХЛ, на ее взгляд, является Олег Ли. По ее словам, он подсказывает ей, как развивать высокую скорость на льду.

- Есть ли у меня идеал хоккеиста в плане скорости? Вы знаете, такой хоккеист играет в хабаровском "Амуре" и зовут его Олег Ли, - цитирует "Р-Спорт" Вафину. - На мой взгляд, он самый быстрый в КХЛ. Посмотрите на него, сами все поймете, у него высокая скорость. И еще это мой молодой человек! Он мне много подсказывает в хоккее, в том числе по скорости.

В круге на скорость главное – удачный старт, быстрые шаги, а еще – правильно войти в поворот. Это два ключевых момента. Дистанцию мы узнали только перед матчем, до этого думали, что побежим целый круг. Плотной подготовки не было, но на каждой тренировке мы и так бегаем.