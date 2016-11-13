Александр Заливин: "Перед дебютом не сильно волновался"

Вратарь "Динамо" Александр Заливин после игры регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:5 Б) рассказал, что для него примером для подражания служат голкиперы бело-голубых. Заливин отметил, что минувшая серия буллитов для него была самой обычной.

– Вас выпустили при счете 0:3. Были уверены, что тренер это сделает, ведь вам долго не удавалось дебютировать?

– Я не концентрировался на этом. Скажут идти играть – буду играть.

– Как лучше – дебютировать в 20 лет и буднично проиграть или в 26 и влюбить в себя фанатов "Динамо"?

– Я много об этом думал и уже устал это себе представлять, поэтому не так сильно волновался. Я уже переволновался в предыдущие годы, думая об этом. Конечно, всегда хорошо, когда такие матчи попадают на выигрыш команды. Это главное, а работа над своими ошибками проводится уже потом.

– Вы не молодой голкипер ив се же, кто является для вас примером в профессии?

– Далеко ходить не надо – это вратари нашей команды. Стараюсь на них равняться и почерпнуть что-то интересное для себя.

– Расскажите про серию буллитов. Чем она запомнилась?

– Это была обычная серия буллитов. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)