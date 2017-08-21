Александр Юдин: "Виноват ли Сорокин? Четыре шайбы – недопустимо для вратаря сборной"

Бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин после победы питерцев в первом матче нового сезона КХЛ над ЦСКА (4:2) отметил, что игра у вратаря москвичей Ильи Сорокина не удалась.

– С первых минут в игре двух сильнейших команд КХЛ хватало силовой борьбы и драк, – заявил Юдин. – Жаль, что не все увидели этот шикарный матч живьем.

– Хозяева прекрасно оборонялись в концовке и заслуженно победили?

– Тренерский штаб уже второй год с командой, и хоккеисты понимают требования. Тем более половина из них – в сборной. Не пропустили в меньшинстве, хоть пришлось тяжело, ведь ЦСКА тоже очень силен при реализации лишнего. В итоге действовали хорошо, забили в большинстве и рисунок был. Значит, подготовка действительно шикарная. Всегда приятно начинать с победы над сильной командой. Это задает правильный настрой на чемпионат.

– Виноват ли в шайбах Прохоркина и Ковальчука Илья Сорокин, которому прочат первый номер на Олимпиаде?

– Четыре шайбы для вратаря сборной – недопустимо. Сегодняшняя игра – явно не его. В эпизоде с голом Ковальчука голкипер гадал, думая, что нападающий бросит между ног. Это любимая точка форварда, но все равно такую шайбу нужно брать.

– Что думаете о том, что в запасе ЦСКА осталось полноценное звено – Алексей Марченко, Игорь Ожиганов, Джефф Плэтт, Андрей Светлаков и Андрей Кузьменко?

– Таких игроков нельзя сажать в запас. Возможно, эти парни еще не готовы, кто-то позже приехал. Думаю, что тренеры разберутся с сочетаниями, и в ЦСКА будет все нормально. (Евгений БЕЛОУСОВ)​

Трансляция матча СКА – ЦСКА