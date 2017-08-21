Александр Юдин: "Виноват ли Сорокин? Четыре шайбы – недопустимо для вратаря сборной"

Бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин после победы питерцев в первом матче нового сезона КХЛ над ЦСКА (4:2) отметил, что игра у вратаря москвичей Ильи Сорокина не удалась.
– С первых минут в игре двух сильнейших команд КХЛ хватало силовой борьбы и драк, – заявил Юдин. – Жаль, что не все увидели этот шикарный матч живьем.
– Хозяева прекрасно оборонялись в концовке и заслуженно победили?
– Тренерский штаб уже второй год с командой, и хоккеисты понимают требования. Тем более половина из них – в сборной. Не пропустили в меньшинстве, хоть пришлось тяжело, ведь ЦСКА тоже очень силен при реализации лишнего. В итоге действовали хорошо, забили в большинстве и рисунок был. Значит, подготовка действительно шикарная. Всегда приятно начинать с победы над сильной командой. Это задает правильный настрой на чемпионат.
– Виноват ли в шайбах Прохоркина и Ковальчука Илья Сорокин, которому прочат первый номер на Олимпиаде?
– Четыре шайбы для вратаря сборной – недопустимо. Сегодняшняя игра – явно не его. В эпизоде с голом Ковальчука голкипер гадал, думая, что нападающий бросит между ног. Это любимая точка форварда, но все равно такую шайбу нужно брать.
– Что думаете о том, что в запасе ЦСКА осталось полноценное звено – Алексей Марченко, Игорь Ожиганов, Джефф Плэтт, Андрей Светлаков и Андрей Кузьменко?
– Таких игроков нельзя сажать в запас. Возможно, эти парни еще не готовы, кто-то позже приехал. Думаю, что тренеры разберутся с сочетаниями, и в ЦСКА будет все нормально. (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Алексей Марченко
- Джефф Плэтт
- Игорь Ожиганов
- Николай Прохоркин
- Илья Сорокин
- Андрей Светлаков
- Андрей Кузьменко
serjio_1704
Юдин как бх не заикался бы про шайбы, ибо сам в основном занимался отбиванием башки, причём и своей и чужой.
23:00
Ралпачан Фляйшманъ
какой тут первый номер. с показанной игрой Илья даже не первый номер Звезды. с Петербургом он вообще стабильно выдает чудовищные матчи, с такой авоськой накиданных шайб вообще нет смысла считать себя достойным сборной.
22:52