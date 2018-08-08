Александр Юдин: "Неправильно, что "Авангард" будет играть в Балашихе"

Серебряный призер ЧМ-2002, бывший защитник "Авангарда" Александр Юдин отметил, что в связи с переездом омской команды в Балашиху, она должна играть в Западной конференции.

– Я рад, что есть хоть какое-то решение и команда будет играть, – сказал Юдин. – Но это решение все равно неправильное. Нужно было играть в Омске в другом дворце. Клуб всю жизнь играл для города и город должен был помочь. Мы помним воскресенский "Химик", которого в итоге не стало.

– В какой конференции теперь должен играть "Авангард"?

– Лишние переезды – это затратное дело. Бюджет команд пострадает. К тому же, хоккеистам нужно играть, а не летать на самолетах до Москвы и обратно. Теперь клуб находится в зоне Западной конференции и оптимальнее играть именно в этой конференции. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)