Александр Юдин: "Кулемин – не предатель, он не оскорблял Россию. Он делает все, чтобы детям было лучше"

Серебряный призер ЧМ-2002 Александр Юдин прокомментировал "СЭ" информацию о желании форварда "Металлурга" Николая Кулемина получить гражданство Канады. Он с супругой Натальей подали такую заявку в 2014 году. Позднее Кулемину было отказано в предоставление паспорта гражданина Канады, но хоккеист подал апелляцию на решение суда и выиграл.

– Некоторым кажется, что Кулемин оскорбил Россию, не захотев жить тут, – отметил Юдин. – Но на самом деле он просто захотел жить в стране с хорошей социальной жизнью, где пенсии хорошие. Поэтому – молодец! Ничего странного в этом нет – он просто делает все, чтобы детям было лучше. Он не предатель, об этом и речи идти быть не может. Наоборот, нужно стремиться жить в Австралии, в Канаде...Все делает правильно. (Игорь Новиков)

"Россия дала мне многое, но сейчас мой дом Канада". Русский форвард хочет получить канадское гражданство