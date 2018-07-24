Александр Юдин: "Куда переедет "Авангард"? Везде свои команды"

Серебряный призер ЧМ-2002 Александр Юдин отметил, что из-за технических проблем "Арены-Омск" не исключает снятия "Авангарда" с чемпионата КХЛ. По информации "СЭ" у домашней арены "Авангарда", построенной в 2007 году, обнаружены трещины в фундаменте.

- "Арену Омск" построили под эту команду и она является визитной карточкой города. Под "Авангард" давали землю, какие-то скидки. Считаю, что это такое же уничтожение команды, как и в случае с воскресенским "Химиком", - рассказал Юдин. - Куда "Авангард" можете переехать? "Сибирь" играет, "Кузня" тоже. Везде свои команды. Просто "Авангарда" не будет. Он не сможет выступать. В регламенте КХЛ есть требования к дворцам, касающиеся вместимости. Где взять такие дворцы? Очень жалко. Была шикарна арена на которой играла именитая команда. Там выступал Ягр, Сушинский сколько выиграл.

- Вы считаете, что речь может идти о снятии "Авангарда" с чемпионата КХЛ?

- Конечно. Другие дворцы маленькие и непригодные для матчей КХЛ, а в другой город кто будет ездить играть? Хоккеисты не могут жить в одном городе, а домашние матчи проводить в другом. Это уже не то.

- Есть ли выход из ситуации?

- В городе есть еще один дворец. Он не новый, но, возможно, стоит им заняться и привести в порядок. Для той арены было бы выгодно, если бы матчи проводились там. Другой вопрос, почему эту проблему с "Ареной Омск" не решили раньше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)