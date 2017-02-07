11:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Волчков: "Хороших игроков, объективно говоря, в КХЛ не хватает"

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Чемпион мира в составе сборной СССР Александр Волчков считает, что в КХЛ есть дефицит хороших игроков. По его мнению, в лиге много команд, на которых не хватает сильных хоккеистов, поэтому обойтись без легионеров не может ни один коллектив.

– Оставить лимит на легионеров в КХЛ без изменений не совсем правильное решение, - цитирует "Газета.ру" Волчкова. - Лига сильно раздута от количества команд, а хороших игроков, объективно говоря, не хватает. Все руководители клубов согласятся, что не смогут команды обойтись без иностранцев. У нас клубов много, а игроков не хватает. Где на три десятка команд игроков найти?

Лимит нам и вовсе не нужен – в России достаточно своих ребят, которые могли бы составить конкуренцию иностранцам. Другой вопрос, если убрать зарубежных хоккеистов, то у нас вообще никого не останется. Уровень игроков слабый. Мы равняемся на НХЛ. Но и у них с хоккеистами дефицит. На команды после первой топ-20 смотреть жалко. Дальше уровень просто-напросто другой – одни аутсайдеры. В Америку все рвутся, но даже у них эта проблема есть. Повторюсь, КХЛ очень раздута. А молодежь уезжает – некому играть.

Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/sport/2017/02/06/a_10512617.shtml

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